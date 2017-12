Lieve recupero della produzione industriale a ottobre

A ottobre l’indice utilizzato dall’Istat per monitorare l’andamento della produzione industriale italiana è tornato in positivo, mostrando una crescita sia rispetto al mese di settembre sia rispetto all’ottobre di un anno fa. A livello congiunturale, però, la risalita non è bastata per recuperare interamente il terreno perso a settembre, quando l’indice ha riportato una flessione dell’1,3%.

A ottobre, infatti, la produzione industriale è aumentata dello 0,5% rispetto a settembre, di conseguenza l’indice è salito a 97,3 punti dai 96,8 del mese scorso, rimanendo però al di sotto del livello toccato ad agosto, 98,1 punti.



In termini tendenziali, invece, la produzione è aumentata del 3,1%, portando l’indice a 105,5 punti: il secondo valore più alto registrato nel corso del 2017 dopo i 111,1 punti di luglio. Positivo anche il consuntivo dei primi dieci mesi dell’anno: tra gennaio e ottobre 2017 la produzione ha riportato un incremento del 2,9% rispetto al medesimo arco di tempo del 2016.



Osservando la produzione per raggruppamento delle principali industrie emerge un aumento congiunturale dello 0,7% per quella di beni strumentali, del’1% per quella di beni intermedi e un +1,7% per la produzione di energia. Stabili beni di consumo (-1,9% quelli durevoli e +0,3% quelli non durevoli). Rispetto ad un anno fa la produzione di beni strumentali è aumentata del 5,2%, quella di beni intermedi del 3,2% e quella di beni di consumo del 3,5% (+8,2% i beni durevoli e +2,7% quelli non durevoli). In calo del 4% la produzione di energia.