Licenziamenti Embraco, scendono in campo i sindacati europei

"Faremo tutti i passi possibili per bloccare l'operazione: basta con questa prateria delocalizzatrice". Anche i sindacati europei scendono in campo per salvare i lavoratori dell'azienda piemontese dopo il progetto dei vertici di spostarsi in Slovacchia. Il segretario generale della Confederazione europea dei sindacati Luca Visentini assicura che userà tutti i mezzi a disposizione per non perdere quei posti di lavoro.