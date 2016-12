Lavoro: in Italia i giovani che né studiano né lavorano sono quasi 2,5 milioni

La Commissione bilancio del Parlamento europeo ha chiesto di stanziare 473 milioni di euro in più rispetto al miliardo e 50 milioni previsto dalla proposta del Consiglio europeo (il 2,2% in più rispetto al 2015).



Attraverso la Youth Employment Initiative, l'Unione europea vuole aiutare i giovani e in particolare i neet (acronimo che sta per Not in Education, Employment or Training) – ovvero i giovani d'età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano –, a trovare un impiego o iniziare un'attività formativa. Quello dei neet è un problema comune a tutti gli Stati membri dell'Unione, del resto.



Tuttavia, secondo l'Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una manciata di Paesi – tra cui l'Italia, la Spagna, la Grecia, la Bulgaria e la Croazia – presentano le situazioni più critiche.



In particolare, secondo il rapporto Social inclusion of young people dell'Eurofound, basato sull'elaborazione dei dati Eurostat, in Italia i giovani che né studiano né lavorano sono 2.431.415 e sono passati dal 16,2% del 2007 al 22,1% del 2014.



L'Eurofound ha invitato così a seguire l'esempio di Svezia, dove i giovani vengono stimolati ad attivarsi alla ricerca di un impiego, e della Finlandia. La garanzia per i giovani finlandese ha permesso di ridurre la disoccupazione giovanile e di offrire all'83,5% dei giovani partecipanti un posto di lavoro, un tirocinio, un apprendistato o un ulteriore corso di studi entro tre mesi dall'iscrizione al programma.