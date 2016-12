La Svezia ha scelto Greta Garbo e Ingmar Bergman per le nuove banconote

C'è anche La Divina Greta Garbo sulle nuove banconote presentate dalla Banca Centrale di Svezia, la Sveriges Riksbank. La zecca di Stoccolma, per questo restyling, ha deciso di puntare sul mondo della cultura e su quello della politica. Insieme alla Garbo appaiono così sulle nuove corone svedesi anche il regista Ingmar Bergman, la scrittrice Astrid Lindgren, mamma di Pippi Calzelunghe, il poeta e compositore Evert Taube, la cantante Birgit Nilsson, e il premio Nobel per la Pace ed ex segretario generale delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld.