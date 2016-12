La spesa energetica delle famiglie, divise tra mercato libero e mercato tutelato

Secondo un rapporto condotto da Nomisma Energia, il mercato libero dell'energia conviene. Il consumatore, approfittando delle tante offerte a disposizione, può scegliere tra una pluralità di contratti e di offerte, alcune delle quali – osserva il report – consentono di risparmiare, rispetto al mercato tutelato, fino a 71 euro all'anno sulle bollette elettriche e 107 euro su quelle del gas. Abbastanza da convincere molti utenti a passare dal mercato tutelato a quello libero: nel 2014 erano 1,3 milioni in più per l'elettricità e 1,7 milioni in più per il gas rispetto all'anno precedente.