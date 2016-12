L'effetto Tsipras sulle Borse: Tokyo parte male, crolla l'euro sul dollaro

01:45 - Partenza negativa per la Borsa di Tokyo, che apre le contrattazioni di lunedì in calo dell'1,21%, a poche ore dalla netta vittoria di Alexis Tsipras alle elezioni politiche in Grecia. L'indice Nikkei cede nelle prime battute 212,20 punti, attestandosi a quota 17.299,45 punti. L'effetto Tsipras si abbatte anche sull'euro, che segna un tonfo sia contro il dollaro, sia contro lo yen, scendendo rispettivamente a 1,1139 e a 130,78.

Nelle contrattazioni di venerdì sulla piazza valutaria di New York, l'euro si era già indebolito a 1,1200 dollari e a 132,02 yen sulle attese dell'affermazione di Tsipras, promotore dell'inversione di rotta delle politiche di risanamento ed austerità imposte dalla Troika, alimentando i timori sull'arrivo di un'altra fase d'instabilità in Eurolandia. In flessione anche il biglietto verde sulla divisa nipponica, sceso a quota 117,40.