Istat: solo il 5% delle aziende italiane ha un'alta digitalizzazione

L'Italia ha un potenziale di trasmissione dell'innovazione di prodotto superiore a quello di processo.Nonostante questa scarsa "disposizione" al digitale, nel triennio 2014-2016 il 48,7% delle aziende italiane di industria e servizi di mercato con almeno 10 addetti ha svolto attività innovative. Il 30,3% sono "Innovatori forti", per cui innovano prodotti e processi; quasi il 25% sono "Innovatori di prodotto", ma non di processo; il 18,5% sono "Innovatori di processo", ma non di prodotto; circa il 22% sono "Innovatori soft", poiché si concentrano sulle novità per l'organizzazione e il marketing; il 4,9% sono "Potenziali innovatori", ossia hanno svolto attività innovative ma non innovazioni. In ogni caso la quota di innovatori è in aumento rispetto al biennio 2012-2014.