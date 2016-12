Istat: produzione industria +3% Record dal 2011, bene tutti i settori

A maggio la produzione industriale aumenta dello 0,9% rispetto ad aprile e del 3% rispetto allo stesso mese 2014. Lo rileva l'Istat . Sono in crescita sia congiunturale che tendenziale tutti i raggruppamenti di industrie, ma trainano i beni strumentali che crescono del 2,3% rispetto ad aprile e dell'8,5% rispetto a maggio 2014. L'aumento tendenziale del 3% della produzione industriale a maggio è il più alto da quasi quattro anni.

I maggiori incrementi tendenziali riguardano i settori della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+16,2%), della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+15,4%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+10,5%).



Sono invece in calo l'attività estrattiva (-12,1%), le industrie tessili, dell'abbigliamento, delle pelli e degli accessori (-1,4%) e le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (-0,5%).



Auto,+55,6% a maggio - La produzione di autoveicoli a maggio cresce del 55,6% rispetto all'anno precedente e segna l'ottavo aumento a due cifre consecutivo (da ottobre 2014). Lo comunica l'Istat. E' in deciso aumento anche la fabbricazione di mezzi di trasporto in generale (+15,4%).