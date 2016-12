Istat: disoccupazione 2015 ai minimi, 11,5% ad ottobre. Boom degli over50

L'Istat spiega che il calo "è determinato dagli indipendenti", tra cui rientrano i lavoratori autonomi. Negli ultimi tre anni si è registrata una crescita pressoché costante degli occupati di 50 anni o più: +13,9%, pari a circa +900 mila tra gennaio 2013 e ottobre 2015. L'Istat, rilevando così un boom dell'occupazione over50, su cui pesa l'invecchiamento della popolazione ma ancora più gli interventi che hanno allungato l'età per andare in pensione.



Notizie invece non buone tra i giovani: il tasso di disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni ad ottobre sale al 39,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali su base mensile, mentre scende di 1,2 punti su base annua. La fascia più colpita è quella che va da 34 a 49 anni, che nell'ultimo triennio hanno registrato un calo dell'occupazione del 4,4%, ovvero di 450mila unità.