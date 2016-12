La tendenza dell'export riguarda tutti i raggruppamenti principali ed è più marcata per l'energia (-42,6%). Anche la flessione delle importazioni è "imputabile alla componente energetica (-30,8%) e, in misura meno intensa, ai prodotti intermedi (-8,3%)". Solo i beni strumentali registrano +2,3%. Anche nell'insieme del primo trimestre dell'anno la dinamica congiunturale del commercio con i mercati extra Ue è negativa, con una riduzione del 2,9% per le esportazioni e del 6,3% per le importazioni.



I dati su import-export - Secondo l'Istat, a marzo "si ridimensiona il calo delle vendite di beni verso la Russia (-0,9%), iniziato a maggio 2014". Gli Stati Uniti registrano un incremento delle esportazioni (+11,3%), "ascrivibile alla vendita di mezzi di navigazione marittima". Aumentano anche le vendite di beni verso il Giappone (+9,5%), mentre segnano un forte decremento le esportazioni nelle aree Mercosur (-28,2%), Opec (-21,6%), Turchia (-11%) e Asean (-8%). Le importazioni da Russia (-18,1%) e Cina (-15,1%) sono in forte calo, al contrario degli acquisti da Turchia (+6,5%), paesi Asean (+3,5%) e Stati Uniti (+2,9%).



Calo delle vendite extra Ue - Guardando ai dati congiunturali, il calo delle vendite verso i Paesi extra Ue a marzo è determinato dai beni di consumo(-6,1%) e dai prodotti intermedi (-2,7%), mentre l'energia (+17,6%) e i beni strumentali (+4,9%) registrano "una crescita sostenuta". Dal lato dell'import la flessione congiunturale è estesa a tutti i raggruppamenti principali di beni, esclusa l'energia (+6,7%). Gli acquisti di beni di consumo sono in forte calo (-4,8%). Il surplus commerciale (+4.036 milioni) e' superiore a quello dello stesso mese del 2015 (+3.422 milioni).