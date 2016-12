Imprese: il comparto manifatturiero dopo la crisi economica

Uno degli ultimi rapporti del CENSIS sottolinea che l'emorragia di imprese manifatturiere registrata nel 2015 è stata inferiore rispetto a quella del 2009: lo scorso anno, infatti, hanno cessato l'attività 27.800 imprese contro le 35.500 di sei anni prima, in calo dunque del 21,8%.



La riduzione delle cessazioni tra le imprese manifatturiere è molto più consistente rispetto a quella rilevata tra il resto dell'imprenditoria italiana (-11,3%), certo. Ma il numero delle imprese del comparto manifatturiero, che hanno cessato la propria attività, rimane superiore a quello delle nuove iscrizioni (27.800 contro 17.500).



Tuttavia è, analizzando i dati delle Camere di commercio più recenti – soltanto nel primo semestre del 2016 si sono iscritte quasi diecimila imprese –, che il CENSIS osserva che la dimensione delle imprese manifatturiere (3,1 addetti) è leggermente superiore a quella del 2013 (1,8 addetti).



Un dato che probabilmente dimostra che la crisi economica ha costretto ad uscire dal mercato le imprese più piccole e quindi meno attrezzate per affrontare la concorrenza delle aziende di dimensioni più grandi. Secondo Prometeia, il peso relativo delle grandi imprese – ovvero quelle che fatturano oltre 50 milioni di euro – sul fatturato manifatturiero complessivo è cresciuto di oltre 1 punto percentuale tra il 2008 e il 2014, a scapito soprattutto di piccole e micro imprese (fino a 10 milioni).



La maggiore solidità delle imprese sopravvissute alla crisi economica era stato sottolineato anche in altri studi: un'Analisi dei Settori industriali di Prometeia-Intesa Sanpaolo osserva che, al termine della lunga crisi, il tessuto produttivo manifatturiero “appare più solido e meno vulnerabile, con la redditività attesa in continuo recupero dai minimi del 2012”.



Tra il 2017 e il 2020, si legge nel rapporto, il fatturato del comparto manifatturiero si dovrebbe stabilizzare su tassi di sviluppo medi intorno all'1,8%, affiancando, ad una domanda interna che dovrebbe divenire “leggermente meno dinamica, un ritrovato contributo positivo proveniente dall'estero”.