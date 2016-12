Imprese: fatturato in crescita nel 2017

Stando ai dati contenuti nel report Industry Forecast 2015-2017 del CERVED, che ha passato in rassegna i fondamentali di oltre 200 comparti dell'economia italiana, nel 2017 il fatturato delle piccole e medie imprese (PMI) italiane crescerà dell'1,6% e dunque ad un ritmo inferiore rispetto a quello del 2015.



Le eccezioni non mancano, naturalmente: il fatturato di alcuni macro-settori (mezzi di trasporto, elettromeccanica, sistema casa e logistica) aumenterà ad un ritmo superiore rispetto alla media nazionale.



Secondo gli analisti del CERVED, a pesare sulle performance dell'economia italiana e delle sue imprese è una situazione economica mondiale ancora incerta: diversi fattori – la Brexit, le tensioni geo-politiche, il calo del prezzo del petrolio, le difficoltà di alcuni Paesi emergenti… – influenzeranno inevitabilmente e negativamente il commercio globale.



Il rallentamento dei Paesi emergenti non è passato inosservato neanche all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) che, nei giorni scorsi, ha tagliato le stime di crescita del commercio globale sia per il 2016 che per il 2017, addebitando parte delle responsabilità alla frenata del Prodotto interno lordo (PIL) mondiale e degli scambi nelle economie emergenti – Cina e Brasile, in primis – e del Nord America.