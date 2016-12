IAB Forum, a Milano il grande show di economia digitale e innovazione

12:59 - La crescita può, e forse deve, passare dall'economia digitale e dalla comunicazione interattiva: questo il messaggio della dodicesima edizione di IAB Forum 2014, che ha come tema "Inspiring Digital Ideas", e che si tiene a Milano, al Mico Congressi-Ala Sud il 25 e 26 novembre.

E proprio i protagonisti dell'economia digitale studieranno e proporranno le nuove opportunità dell'innovazione nella due giorni milanese, con una serie di appuntamenti con i big del settore. Aprirà i lavori il "padrone di casa", il presidente di IAB Italia Carlo Noseda, per presentare un'iniziativa che si articolerà, nella prima tranche di martedì, intorno alle parole chiave "inspiring", "digital opportunities", "digital communication", e nella seconda di mercoledì su "start up", "innovazione", "passioni & digitale".



Prima giornata - Il 25 novembre si comincia con una tavola rotonda tra i maggiori esperti in Europa e in Italia: il loro obiettivo sarà di offrire alle aziende italiane, grandi e piccole, una vera e propria "bussola" per imparare a investire bene nel digitale. Townsend Feehan, ceo di IAB Europe, ed Enrico Gasperini, presidente di Audiweb, daranno il via al confronto.



Sarà poi la volta di Michele Marzan, vice presidente di Iab Italia, che dialogherà con Alberto Dal Sasso, advertising information services business director Nielsen Italia e con Malta Valsecchi, responsabile della ricerca dell'Osservatorio New media & New Internet Politecnico di Milano: saranno loro a scattare una fotografia sul mercato nel nostro Paese per identificare metriche e standard condivisi. I contributi internazionali saranno firmati da Josh Partridge, director EMEA & Canada, Shazam, Dan Wright, director Amazon media group Europe e Bernardo Hernandes, ceo di Flickr, che indicheranno le sfide future di un mercato che non smette mai di evolversi, sottolineando le opportunità di un uso sapiente e maturo della comunicazione.



Il focus si concentrerà poi sull'entertainment online, altra anima del panorama digitale, in cui i protagonisti saranno Gabriele Immirzi, coo Freemantlemedia Italia, e Favij, giovanissima star del web: si tratta della rivelazione italiana degli Youtubers, che svelerà i segreti delle nuove frontiere della comunicazione video su Internet dall'alto dei suoi 130 milioni di contatti in tutto il mondo.



Con loro ci sarà anche Luca Casadei, founder webstarchannel che, con la sua agenzia di talent managing, ha fatto crescere molti volti noti del web. Altra star della giornata Roberto Saviano, lo scrittore italiano più seguito online: collegato dagli Stati Uniti, insieme con la co-foounder & ceo BuzzMyVideos Network Paola Marinone discuterà sul video online come complemento e arricchimento del più tradizionale canale televisivo.



Seconda giornata - I vantaggi dell'innovazione e il cambiamento attraverso le start-up saranno i temi della giornata conclusiva, dove ad analizzare la situazione saranno Stefano Portu, consigliere IAB Italia, e Andrea Rangone, responsabile scientifico dell'osservatorio hi-tech Startup, School of management Politecnico di Milano e Italia Startup. La parola passerà poi ai principali venture-capitalist italiane e imprenditori di Internet, che esporranno le loro ricette per il successo a lungo termine: Fausto Bondi, co-founder and general partner of 360° Capital Partners, Massimiliano Magrini, co-founder managing partner United Ventures, Andrea Di Camillo, founder P101, Mauro Del Rio, chairman & founder Buongiorno Spa, Alberto Genovese, founder di Facile.it e Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it.



Altro ospite d'eccezione sarà Chris Anderson, ex direttore di Wired e oggi co-founder ceo di 3D Robotics, tra i manager internazionali più abili nell'interpretare il business e i nuovi modelli economici e commerciali. Inoltre interverrà Paolo Barberis, consigliere per l'innovazione di Matteo Renzi, che approfondirà il percorso e l'accelerazione in atto nel nostro Paese sull'agenda digitale e sull'innovazione, chiavi per la crescita e per la creazione di posti di lavoro.



Infine Antonio Bosio, head of product & solution Samsung, e Massimo Russo, direttore Wired Italia, discuteranno sullo scenario dell'Internet of things, e chiuderà la giornata il conduttore tv, attore e regista Pif, presentando la sua esperienza professionale tra Internet e tv. A moderare IAB Forum sarà il giornalista e imprenditore del mondo digital Marco Montemagno, mentre tramite l'hashtag ufficiale #iabforum si raccoglieranno domande e commenti che saranno presentati live agli ospiti. Chiunque può accreditarsi gratuitamente all'evento sul sito www.iabforum.it, costruendosi la sua agenza personalizzata per partecipare agli appuntamenti che gli interessano e incontrare gli interlocutori ad hoc per il proprio business.