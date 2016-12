Grecia, le banche restano chiuse Merkel e Hollande: ora proposte serie

NO AUSTERITY Referendum in Grecia, vince il no Festa in piazza ma rischio Grexit

E' stato un trionfo oltre ogni aspettativa quello del premier greco Alexis Tsipras al referendum sulle proposte dei creditori di Atene in cambio di ulteriori finanziamenti per il salvataggio del Paese: i no hanno stravinto con il 61,3%. Una bocciatura senza appello della ex troika che rischia di avere ripercussioni in...