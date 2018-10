Giornalista saudita: da big Finanza Usa no alla "Davos del deserto"

JpMorgan, Blackstone, BlackRock: i big della Finanza Usa dicono no alla "Davos del deserto", il vertice internazionale in programma a Riad dal 23 al 25 ottobre patrocinato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo riferisce il Washington Post. Ufficialmente gli ad dei vari gruppi non parteciperanno al meeting per ragioni tecniche di varia natura, ma e' chiaro il legame con il caso di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita ucciso.