L'Imu "sui capannoni e sui macchinari imbullonati è una cosa assurda, antistorica e anti-industriale". Giorgio Squinzi critica pesantemente l'imposta su alcuni ben produttivi. "Da più di un anno mi sto battendo per questa cosa - dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Panorama -. Mi auguro che il buon senso prevalga. Ci sono aree del Paese in cui c'è una situazione assurda che va assolutamente risanata".