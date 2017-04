Fisco, nel 730 detraibili anche le gite e le mense scolastiche

Nel prossimo modello 730 sarà possibile detrarre anche i costi sostenuti per la mensa e le gite scolastiche. Lo prevede la circolare-guida sul visto di conformità per il prossimo 730 frutto del lavoro dell'Agenzia delle Entrate e della Consulta dei Caf. La circolare stabilisce poi che la detrazione pari al 19% già prevista per le spese di frequenza scolastica venga estesa anche alle spese per le gite scolastiche e servizi integrativi pre e post scuola.

L'Agenzia dà anche l'ok alla detrazione sulle spese per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come corsi di lingua e di teatro.



Rientrano tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, e beneficiano della relativa detrazione, quelle sostenute per la frequenza di Istituti tecnici superiori. Per lo stesso motivo, gli studenti degli Its hanno diritto a usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.