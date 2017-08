Fisco,il governo studia un pacchetto digitale per battere l'evasione

E' quello di sconfiggere l'evasione l'obiettivo del "pacchetto digitale" che il governo sta studiando in vista della prossima legge di Bilancio: un piano che comprende anche l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, previo via libera dell'Ue, per rendere sempre più semplice il rapporto con il fisco e per accelerare il recupero dell'evasione, in particolare dell'Iva.