31 ottobre 2014 Fisco, ecco il nuovo 730 precompilato Non più cartacea, la nuova dichiarazione dei redditi sarà un modulo online con molti dati precompilati e spazi da riempire Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:19 - Palazzo Chigi, tramite alcune slide, ha svelato come sarà il nuovo 730 precompilato, in vigore dal 2015. Non più cartaceo, sarà un modulo online con molti dati precompilati e spazi da riempire, come la scelta del 5 per mille. La nuova dichiarazione, che riguarderà circa 20 milioni di contribuenti, conterrà anche gli interessi passivi sui mutu, i premi per le assicurazioni vita e i contributi previdenziali.

Il 730 precompilato dal 2016 conterrà molte dati, anche le spese sanitarie che vengono indicate da circa 11,5 milioni di contribuenti nelle loro dichiarazioni. A queste si aggiungeranno gli sconti per le spese per l'istruzione (ora su 850mila 730) e le donazioni alle onlus (560mila).