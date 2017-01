Fininvest si separa da Mediolanum Sciolto il patto con la società di Doris

09:23 - Il Cda di Fininvest ha dato mandato all'amministratore delegato Pasquale Cannatelli "di concordare con FinProg Italia Sapa di Ennio Doris & C la formalizzazione dello scioglimento anticipato e consensuale del patto di sindacato Mediolanum". E' stata la società a renderlo noto tramite un comunicato.

Fininvest al lavoro sull'ipotesi di un trust - Secondo quanto si legge nella nota della holding, Fininvest sta lavorando all'ipotesi di conferire in un trust la quota eccedente il 9,9% del capitale di Mediolanum che, su richiesta di Bankitalia, dovrà essere alienata. Il comunicato è stato diffuso dopo che il cda ha dato mandato al Cannatelli di "riscontrare il provvedimento" con cui Via Nazionale ha "ritenuto compatibile con la normativa applicabile" il ricorso a un trust. L'a.d. dovrà ora continuare le "necessarie interlocuzioni con l'autorità, ferma restando la competenza del consiglio stesso per le deliberazioni che si renderanno opportune o necessarie".



La nota spiega che il Cda di Fininvest si è riunito per esaminare il provvedimento con cui la Banca d'Italia, d'intesa con l'Ivass, ha chiesto alla società la dimissione della quota eccedente il 9,9% del capitale di Mediolanum "anche mediante trasferimento a un trust ai fini della successiva alienazione a terzi entro 30 mesi dalla sua istituzione". Il trust dovrà dunque essere creato, secondo quanto chiesto da Via Nazionale, "entro tre mesi dalla data di ricevimento del provvedimento".