Fed: nel 2015 torna aumento tassi

Un aumento dei tassi a un certo punto quest'anno è appropriato. E' quanto afferma il presidente della Federal Reserve Janet Yellen, sottolineando come la "normalizzazione" della politica monetaria sarà "graduale" e che la Fed non ha intenzione di imbarcarsi in una strada "predefinita" di aumenti e procederà con cautela, accelerando o rallentando la velocità della stretta a seconda degli sviluppi.