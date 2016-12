Fca, Gm dice "no" alla fusione

"Dopo aver completato un'attenta revisione su una possibile fusione con Fca, abbiamo concluso che l'esecuzione del nostro piano è la strada migliore per creare valore per gli azionisti". Lo afferma la General Motors in una nota riportata dal Detroit Free Press. E aggiunge: "Il nostro management e il consiglio di amministrazione lavorano sempre per massimizzare il valore per gli azionisti".