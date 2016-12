Fca, dopo 5 anni riapre Mirafiori di Torino

Dopo cinque anni di cassa integrazione, gli operai della Fca potranno rientrare nella fabbrica di Mirafiori a Torino. Da lunedì i primi 300 lavoratori inizieranno la produzione del suv "Maserati Levante" . Seguiranno corsi di formazione e realizzeranno anche prototipi. Successivamente, già in settimana, si arriverà a quota 1.500 operai.

Renzi: l'Italia riparte - Il premier Matteo Renzi su Twitter commenta così la riapertura dello stabilimento Fca di Torino: "In bocca al lupo ai lavoratori Fiat di Mirafiori che rientrano in fabbrica. I primi ripartono lunedì #italiariparte". Intanto l'Istat sottolinea che il mercato del lavoro italiano "appare in miglioramento". "Le prospettive dell'occupazione nei prossimi mesi appaiono moderatamente favorevoli", si legge nella nota mensile.