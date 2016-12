Dalla 500X by Lapo alla Maserati Levante

09:00 - Per i costruttori auto italiani il Salone di Ginevra è la vetrina più grande, soprattutto da quando Torino non ospita più il suo e il Motor Show di Bologna si è specializzato in eventi e spettacoli. Allʼedizione 2015 della kermesse elvetica cʼè tanta Italia, non soltanto le “solite” supercar Ferrari e Lamborghini, ma anche le auto della nostra quotidianità. Fiat scommette forte sulla 500X, il suo nuovo crossover, presente in due vesti completamente differenti.

La prima è la nuova motorizzazione 1.4 MultiAir II da 140 CV, Euro 6 turbo benzina che sarà lanciato sul mercato nei prossimi mesi, in abbinamento allʼinnovativo cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti. Lʼaltra Fiat 500X si chiama “Black Tie” ed è un esercizio di stile realizzato in collaborazione con Garage Italia Customs. A volerla e disegnarla è Lapo Elkann, che lʼha personalizzata con una speciale livrea che combina pellicola cromata a vernice tradizionale. Il look è impreziosito da barre sul tetto e maniglie in legno massello, mentre allʼinterno spiccano le antine parasole in cashmere con bordatura in pelle nera e i sedili in denim e cashmere con bordino in pelle nera e impunture color ghiaccio.

Omaggio alla prima, storica 500 del 1957 è la Fiat 500 Vintage ’57. Il look richiama alcune peculiarità del primo modello, come la carrozzeria azzurro pastello, abbinata però alla modernità di tetto e spoiler bianchi e alla selleria in pelle Frau tabacco. I cerchi in lega da 16 pollici sono bianchi cromati come quelli della 500 storica. Super accessoriata col sistema Blue&Me, i 7 airbag, lʼESP completo di ASR e Hill Holder, la Fiat 500 Vintage ʼ57 sarà nelle concessionarie dalla fine di marzo. In concomitanza con la Lancia Ypsilon 30th Anniversary, versione celebrativa dei 30 anni della Ypsilon, il cui esordio fu proprio a Ginevra nel 1985. Un tocco vintage lo presenta poi lʼAlfa MiTo Racer, nuova serie speciale della baby Alfa Romeo.

Più casual è la Panda K-Way, che si fa notare per i sedili in tessuto blu ed ecopelle grigia, la plancia blu e gli schienali dei due sedili anteriori con tasche attrezzate col “Visibag”, il giubbino ad alta visibilità che la griffe K-Way da disegnato ad hoc per questa versione della Panda, sul mercato da fine aprile. Inedita anche Fiat Doblò Trekking, che oltre al look esclusivo si caratterizza per il sistema “Traction+” di serie, che incrementa la motricità della vettura sui terreni a scarsa aderenza, migliorando la trazione e la sicurezza. Col suo assetto rialzato, Doblò Trekking ha di serie i cerchi in lega da 16 pollici e nuovi paraurti anteriori e posteriori.

Finiamo con Maserati, che espone al suo stand la Ghibli Ermenegildo Zegna, elegantissima coi suoi sedili in pelle Poltrona Frau (nei colori nero, rosso e cuoio) e inserti pregiatissimi in seta mulberry Ermengildo Zegna. Presente a Ginevra anche lʼammiraglia sportiva Quattroporte GTS e ancora la Ghibli nelle versioni S Q4 e Diesel e la GranTurismo MC Stradale e GranCabrio MC nelle versioni Centennial Edition. Ma molti occhi erano puntati su Levante, il primo Suv Maserati, che Mirafiori inizierà a produrre entro questʼanno.