18 maggio 2015 Expo Secretary Day, il 24 e il 25 maggio torna la giornata dedicata alle assistenti La settima edizione dell'evento organizzato da Secretary.it sarà dedicata al tema della multiculturalità. In chiusura anche il Premio Assistente dell'anno 2015 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:06 - Il 24 e 25 maggio si terrà il Secretary Day, la giornata nazionale delle assistenti di direzione di tutta Italia organizzata dalla community Secretary.it. La settima edizione dell'evento formativo legato ad Expo 2015 affronta il tema della multiculturalità e si svolgerà presso l'hotel Nh Milano Fiera e al Centro Congressi Stella Polare FieraMilano (Rho). In chiusura di manifestazione verrà proclamata l'Assistente dell'anno 2015.

Il programma - Domenica 24 maggio si svolgerà un Expo Special Tour, dalle 14.30 alle 19.30. Saranno circa 100 le partecipanti che insieme alle guide visiteranno i padiglioni dell'Esposizione universale e alcuni stand delle aziende espositrici. Lunedì 25 maggio sarà invece dedicato alla formazione e all'aggiornamento, improntati al tema portante della multiculturalità. In particolare verranno affrontate le tematiche della diversità come elemento di arricchimento personale e professionale e della comprensione delle differenze culturali attraverso l'ascolto.



Nel pomeriggio i partecipanti si sposteranno al Centro Congressi Stella Polare FieraMilano per assistere a una tavola rotonda durante la quale si confronteranno assistenti di direzione, manager e direttori delle risorse Umane. Le assistenti avranno modo di apprendere le tecniche per ridurre lo stress relazionale nell'approccio multiculturale guidate dal V.A.K. test, un sistema che permette di individuare qual è la modalità (Visiva, Auditiva, Kinestetica) preferita da ciascuno per approcciarsi alla realtà e immagazzinare i ricordi.



Premio Assistente dell'anno - A conclusione della giornata verrà proclamata l'Assistente dell'anno 2015. Alle candidate è stato richiesto di descrivere come hanno gestito una particolare situazione in un contesto multiculturale, quali competenze hanno perfezionato attraverso l'esperienza e in che modo hanno superato eventuali criticità. Sono dieci le assistenti "finaliste" selezionate nella short list, le cui presentazioni sono pubblicate sul portale. Saranno votate da una giuria di esperti, dalla community e dal web sino al 18 maggio.