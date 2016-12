Expo 2015, Matteo Renzi annuncia: "Via Imu e Irap agricola dal prossimo anno"

"Noi abbiamo abbassato le tasse, voi tirate su l'entusiasmo". Questa l'esortazione agli italiani da parte del premier, per il quale il mondo dell'agricoltura "non è il passato ma il futuro dell'Italia". Secondo i dati più recenti il settore agroalimentare in Italia rappresenta il 15% del Pil nazionale, con una crescita netta nel settore delle assunzioni.



Dello stesso avviso è il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, che ha annunciato: "Si va verso il taglio di un miliardo di euro di tasse per il mondo agricolo tra eliminazione di Imu e Irap agricola". E aggiunge: "Un impegno senza precedenti per il sostegno al reddito degli agricoltori italiani, per favorire gli investimenti e l'occupazione".



Ruolo più forte per la Cassa depositi - "Abbiamo bisogno di un ruolo più forte della Cassa depositi e prestiti", ha sottolineato il presidente del Consiglio rivolgendosi a Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri, "in qualità di azionista" della Cassa. "Mi è rimasto sul gozzo - ha detto Renzi - il modo in cui ci siamo fatti scivolare via un caso come quello di Parmalat". E ancora: "C'è un interesse nazionale che non dipende dalla proprietà, abbiamo bisogno di un progetto organico e questo vale per il latte, per l'agricoltura e il resto".