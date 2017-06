Energia, da luglio nuove tariffe: luce +2,8%, gas -2,9%

Da luglio la luce costerà il 2,8% in più e il gas il 2,9% in meno. Lo ha deciso l' Autorità per l'energia . Nel dettaglio, per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nel periodo compreso tra il primo ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 sarà di 512,52 euro, pari a un aumento di circa 9 euro l'anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia-tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.029 euro, per un risparmio di circa 40 euro l'anno.

Energia elettrica - L'incremento per l'energia elettrica per la famiglia tipo è determinato dall'aumento dei costi di approvvigionamento della "materia energia", che porta al +2,8% della variazione complessiva della spesa per il cliente tipo. Incremento che al suo interno comprende la crescita dei costi di acquisto (+3,1%, come detto sostanzialmente determinata dalla stagionalità dei prezzi), controbilanciata in parte dalla riduzione della componente di dispacciamento (-0,3%). Restano invece invariate tutte le altre componenti di commercializzazione e vendita, trasmissione, distribuzione e misura, e gli oneri generali.



Gas naturale - Il calo per il gas è determinato principalmente dalla decisa contrazione della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento (-4% sulla spesa per il cliente tipo) riflettendo le attese di un ribasso delle quotazioni all'ingrosso nei mercati a termine in Italia e in Europa. Diminuzione controbilanciata da un leggero aumento della componente di distribuzione e misura (+1,1% sulla spesa per il cliente tipo) a seguito della riattivazione della componente di perequazione tariffaria della distribuzione gas UG1. Si arriva cosi' al complessivo -2,9% per la spesa del cliente tipo.