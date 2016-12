Crisi: così il Portogallo tra risalita e austerity

Anche in Portogallo il tasso di disoccupazione scende, e non poco. Ben due punti percentuali in un anno, dal 14,1% al 12,1%. È in buona compagnia, in realtà: in Bulgaria la disoccupazione è diminuita dall'11,5% al 9,4%, in Spagna dal 24,3% al 22,2%, in Grecia dal 27% di maggio 2014 al 25% di maggio 2015, in Irlanda dall'11,3% al 9,5% e in Croazia dal 16,9% al 15,1%. Ma il dato resta molto importante, almeno per un paese che di recente è uscito dal piano di salvataggio della Troika per un valore complessivo di 78 miliardi di euro.