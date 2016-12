24 giugno 2016 18:32 Brexit, i viaggi in Gran Bretagna saranno più complicati ma forse più convenienti In futuro potrebbe servire il passaporto per entrare nel Regno Unito. I voli low cost potrebbero subire un rincaro delle tariffe

Londra, anche dopo Brexit, resterà tra le città più visitate al mondo. Questa sembra essere l'unica certezza in un clima di profondi dubbi su quello che potrà accadere con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, perché la svalutazione della sterlina contribuirebbe a rendere più economico e quindi più appetibile un viaggio nel Regno Unito.

Chi sta per partire non ci si deve preoccupare troppo, visto che le leggi attualmente in vigore restano valide fino all'uscita definitiva del Paese (che in base al trattato di Lisbona potrà avvenire nell'arco di un biennio). In queste ore i centralini di molte agenzie di viaggio nel Regno Unito e in tutta Europa sono presi d'assalto dalle richieste di informazioni dei viaggiatori, ma sarà necessario attendere un po' di tempo per capire cosa effettivamente cambierà.

"Dati gli stretti legami tra il turismo e il Pil tra i mercati di destinazione e di origine, - spiega Caroline Bremner, capo della sezione Travel di Euromonitor International - l'impatto sugli arrivi nel Regno Unito in uno scenario di Brexit indicano un potenziale calo della domanda di oltre 2,3 milioni di visitatori per mercati chiave solo fino al 2020, pari a un calo di oltre il 5% degli arrivi totali, in base all'ipotizzato declino del Pil nei mercati di origine".

Cosa potrebbe cambiare Documenti Come succede adesso basta avere la carta d'identità valida per l'espatrio. Nel futuro potrebbe servire il passaporto, più improbabile che sia necessario il visto.