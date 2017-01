Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,32%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,32% a 19.486 punti, mentre il Ftse All Share ha registrato un +0,39% a 21.246 punti. Pochi i segni meno del listino, concentrati per lo più fra i titoli del settore bancario.