Borsa, Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib -0,45%

Chiusura col segno meno per la Borsa di Milano, in una giornata caratterizzata dai dati sul mercato del lavoro statunitense. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,45% a 17.842 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,44% a 19.512 punti. Male Leonardo-Finmeccanica e Cnh Industrial. In controtendenza Banco Popolare e Tenaris.