Borsa, Milano apre in ribasso

Apertura in ribasso per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,47% a 17.542 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,34% a 19.153 punti. Resta pesante il settore bancario: Bpm -2,49%, Banco Popolare -1,79%, UniCredit -1,11%, Bper -1,09%, Carige -0,71%, Intesa Sanpaolo -0,65%, Mps -0,35%. In controtendenza Ubi +0,42% e Mediobanca +0,07%.