Bce: Qe oltre settembre 2018 se serve e potrebbe aumentare

"Da gennaio 2018 gli acquisti netti dovrebbero proseguire a un ritmo mensile di 30 miliardi di euro sino alla fine di settembre 2018, o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'inflazione". Lo ribadisce la Bce nel Bollettino economico, sottolineando che "in caso di prospettive meno favorevoli, il Consiglio è pronto a incrementare il programma di acquisto".