Bce, Mario Draghi: "La ripresa c'è ma è più lenta del previsto"

"Potremmo vedere numeri negativi nei prossimi mesi ma la Bce li considera transitori a causa dei bassi prezzi del petrolio", ha aggiunto Draghi illustrando queste cifre riguardo all'inflazione: per il 2016 la stima al ribasso è all'1,1% dall'1,5%, quella per il 2017 è tagliata all'1,7% dall'1,8%. Per quest'anno la stima è tagliata allo 0,1% dallo 0,3%.



Il Consiglio della Bce inoltre ha deciso di alzare dal 25% al 33% il limite della quantità di un'emissione di titoli di Stato acquistabile da Francoforte. La decisione è legata alle turbolenze che agitano i mercati.



"La Bce durante l'Eurogruppo ha insistito affinché non ci fosse un bail-in per la Grecia che coinvolgesse i depositanti", ha detto ancora Draghi, aggiungendo che sarebbe stato controproducente per l'economia greca.



"Bene politica della Bce. Ok a credito in Italia e Spagna" - La politica "accomodante" della Bce sta funzionando e viene trasmessa all'economia reale. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, sottolineando che ne stanno "beneficiando Paesi" più sotto stress come "la Spagna e l'Italia, dove il credito sta migliorando. Il suo corso si sta riducendo. Abbiamo le prove che la nostra politica funzione".



"La Cina ha affermato gli impegni sui tassi di cambio" - "La Cina ha affermato l'impegno che ha preso nel G20 per quanto riguarda i tassi di cambio e il governo cinese deve continuare a fare le riforme per assicurare la convertibilità della valuta", ha sottolineato Draghi, aggiungendo che il tema sarà affrontato al prossimo G20.



"Vediamo un peggioramento nelle prospettive economiche cinesi" - "Stiamo osservando l'indebolimento delle prospettive per l'economia cinese". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, spiegando che ciò comporta due effetti: uno sul "canale del commercio, che indebolisce le economie degli altri Paesi" e uno "sulla fiducia" che incide sui mercati azionari.