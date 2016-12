Inflazione, a giugno prezzi a +0,2% Istat: vacanze più care delll'1,8%

Prezzi in lieve rialzo a giugno 2015. L'Istat ha rilevato un aumento dello 0,2% dell'inflazione su base sia mensile sia annuale. Si tratta di una stima rivista rispetto a quella preliminare e in aumento dallo 0,1% di maggio . Il rialzo su base mensile è da ascrivere principalmente all'aumento dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,2%).

Stabile il carrello della spesa: +0,8% a giugno - Crescono dello 0,8% a giugno i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona che riempiono il carrello della spesa degli italiani. Un dato che rispecchia esattamente quello del mese precedente di maggio.



Più care le vacanze in Italia - A spingere i prezzi verso l'alto nell'ultimo mese sono soprattutto i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, sui quali pesa il "fattore vacanze". Secondo i dati Istat, nei pacchetti vacanza nazionali ci sono stati aumenti dell'1,8% rispetto all'anno precedente e del 6,8% rispetto a maggio. I pacchetti internazionali invece risultano stabili rispetto al 2014 e con rincari del 3,6% da maggio. Tra gli alloggi, i villaggi vacanza, i campeggi, gli ostelli ci sono aumenti del 10,7% sul mese e dello 0,6% sull'anno.



Solo il nord-est è ancora in deflazione a giugno - Il nord-est è l'unica area dell'Italia dove i prezzi a giugno risultano ancora in flessione. L'Istat rileva infatti un calo tendenziale dello 0,1%, come a maggio. Nel nord-ovest e nel centro, invece, ci sono aumenti dello 0,4%, superiori all'inflazione, mentre nel sud e nelle isole gli aumenti risultano pari allo 0,2%. Milano è la citta' capoluogo di Regione con gli incrementi maggiori (+0,6%), seguita da Genova e Bolzano (+0,5% per entrambi). Forti diminuzioni si segnalano invece a Bologna (-0,7%), Venezia (-0,6%) e Catanzaro (-0,3%).