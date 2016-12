Draghi: "Misure Bce efficaci: la ripresa dell'eurozona si rafforza"

06:17 - "La condizione economica e l'outlook di breve termine dell'area euro sono ora più luminosi di quanto non lo siano stati per anni". Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, nel discorso depositato all'International Monetary and Financial Committee (Imfc). "La ripresa in atto, da due anni a questa parte, si sta rafforzando - si legge ancora nel documento -. Anche se restano al ribasso, i rischi sull'outlook sono più bilanciati".

Qe, Draghi: "Avanti almeno fino a settembre 2016" - Parlando del quantitative easing, Draghi ha quindi spiegato che gli acquisti di titoli pubblici da parte della Bce andranno avanti fino a "settembre 2016 e in ogni caso continueranno fino a che il consiglio non vedrà un sostenuto aggiustamento dell'inflazione in linea con il nostro obiettivo di un tasso vicino al 2% nel medio termine".



"Misure Bce si stanno dimostrando efficaci" - "Ci sono prove chiare che le nostre misure sono efficaci - ha quindi aggiunto il presidente della Bce, sottolineando come ci sia già stato un "miglioramento considerevole delle condizioni finanziarie e dei prestiti per imprese e famiglie, con un aumento della domanda di credito".