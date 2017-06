Banche venete, fonti governo: si lima decreto, Cdm domenica mattina

Si svolgerà domenica mattina il Cdm per il decreto sulle banche venete che devono andare in liquidazione. E' quanto emerge da fonti di governo che sottolineano che la riunione, ipotizzata ma non convocata per oggi, slitta perché si sta in queste ore limando il testo in contatto con tutte le istituzioni coinvolte. In ogni caso, fanno notare dal governo, verrà rispettato l'impegno preso dal Mef ad approvare il provvedimento entro il fine settimana.