Banche: rimborsi per oltre 15 mln,6 pratiche su 10 sotto 10mila euro

Rimborsi per oltre 15 milioni di euro, 6.200 pratiche già in lavorazione e un altro migliaio in attesa di essere prese in carico. E' il bilancio delle operazioni di indennizzo forfettario a cura del Fondo interbancario. "Ad oggi - sottolinea il vicedirettore generale, Salvatore Paterna - le liquidazioni di importo inferiore a 50mila euro rappresentano il 96,9%, ma la stragrande maggioranza, il 63,3%, è per importi inferiori ai 10mila euro".