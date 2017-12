Austria, Mise: "Cessato stato di emergenza gas"

"E' tornato regolare da circa 48 ore il flusso del gas proveniente dalla Russia dopo l'interruzione del 12 dicembre causata da un incendio in Austria. E' stata infatti ripristinata la piena operatività del gasdotto che collega il nodo di Baumgarten alla rete italiana". Lo si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico che, in base al piano di emergenza nazionale, "dichiara la cessazione dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità".