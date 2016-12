Assolombarda contro il digital divide: seconda edizione per ABC Digital

Questa nuova edizione di ABC Digital si pone come obiettivo il rendere virale il progetto. Per questo è stato proposto alle associazioni confindustriali lombarde e vedrà una sperimentazione in ambito extrascolastico, attraverso il coinvolgimento delle imprese associate, dei Comuni, delle organizzazioni di volontariato, giovanili e della terza età.



Il lancio della seconda edizione ha rappresentato anche l'occasione giusta per fare il punto della situazione e premiare gli istituti più virtuose. Le cinque scuole più attive nell'alfabetizzazione dei non nativi digitali sono risultate: l'IIS Emilio Alessandrini di Abbiategrasso e l'IIS di Inveruno al primo posto (ex aequo); terza classificato il Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi; quarto il Liceo Scientifico Donato Bramante di Magenta; quinto l'ITTS-LSA Ettore Molinari di Milano.



Ed ecco i numeri: la prima edizione ha coinvolto 13 aziende partner e 22 scuole: circa 1.700 over60 sono stati formati da oltre 550 studenti, grazie al supporto di più di 60 trainer e tutor aziendali, per più di 900 ore d'aula.



“Nella competizione tra aree metropolitane è fondamentale il livello di digitalizzazione, in termini di accessibilità e velocità delle reti, ma anche e soprattutto di disponibilità dei servizi a partire da quelli pubblici - spiega Rocca - ABC Digital trae la sua forza dall'integrazione tra i numerosi partner: una community di imprese, istituzioni, scuole, terzo settore che ha messo a fattor comune energie e competenze".



“Occorre quindi darsi da fare, perché il nostro Paese è ancora indietro nella tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi al 2020 dell'Agenda Digitale - conclude il presidente di Assolombarda -. Secondo la Commissione europea sullo stato di avanzamento verso un'economia e una società digitali, l'Italia è al 25esimo posto su 28 stati europei; la Germania al decimo, la Spagna al 12esimo, la Francia al 14esimo. E gli utenti abituali di Internet sono ancora pochi, in Italia come in Lombardia: il 59% in Italia, il 65% in Lombardia, mentre l'82% in Germania".