Crisi, da inizio anno chiuse 4.218 imprese

Crolla il potere d'acquisto delle famiglie: -4,8% 08:51 - Se il 2012 è stato l'anno nero per l'Industria italiana, il 2013, osservando i suoi primi 4 mesi, sarà l'annus horribilis del settore secondario (solo lunedì hanno chiuso 58 società). Secondo un'indagine Cerved tra gennaio e aprile sono state infatti 4.218 le imprese che hanno alzato bandiera bianca: il 13% in più rispetto l'anno scorso. In media ben 43 istanze di fallimento al giorno sono state rilevate tra nord e sud Italia. - Se il 2012 è stato l'anno nero per l, il, osservando i suoi primi 4 mesi, sarà l'annus horribilis del settore secondario (solo lunedì hanno chiuso 58 società). Secondo un'indagine Cerved tra gennaio e aprile sono state infatti 4.218 le imprese che hanno alzato bandiera biancail 13% in più rispetto l'anno scorso. In media ben 43 istanze di fallimento al giorno sono state rilevate tra nord e sud Italia.

La recessione non fa distinzioni di categoria, dalle costruzioni ai servizi, colpisce alla cieca. Come scrive Il Sole 24 Ore, se a questo si sommano il credit crunch, i ritardi dei pagamenti della pa, gli ordinativi al lumicino, la domanda sempre più debole e una pressione fiscale tra le più alte in Europa la tendenza sarà difficile da invertire.



Le regioni più colpite sono Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Lazio, Veneto e Campania. Tra l'altro "nel 2012 il Cerved ha contato, prosegue il quotidiano di economia, 47mila società protestate (+8,8% sul 2011). Mentre hanno pagato in grave ritardo il 7,1% delle società (con oltre due mesi di proroga rispetto a quanto concordato); lo stesso dato del quarto trimestre 2011 era pari al 6 per cento".