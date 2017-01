I super yacht della Ferretti diventano cinesi: in salvo 2mila posti di lavoro in Italia

foto Ap/Lapresse 12:03 - Da Pechino l'avevano annunciato: siamo in Europa per fare investimenti industriali. E così è stato: i super yacht del gruppo Ferretti diventano cinesi. Ufficializzato l'accordo del gruppo Shandon heavy industry group-Weichai group con i creditori del gruppo romagnolo per la ristrutturazione del debito. Per Pechino sarà un investimento di 374 milioni e acquisirà il 75% del gruppo, mentre il restante 25% andrà agli attuali creditori. - Da Pechino l'avevano annunciato: siamo in Europa per fare investimenti industriali. E così è stato: i super yacht del gruppo Ferretti diventano cinesi. Ufficializzato l'accordo del gruppo Shandon heavy industry group-Weichai group con i creditori del gruppo romagnolo per la ristrutturazione del debito. Per Pechino sarà un investimento di 374 milioni e acquisirà il 75% del gruppo, mentre il restante 25% andrà agli attuali creditori.

Tornano al lavoro 2mila operai

L'investimento di Shig prevede anche un investimento di 196 milioni per la dotazione di nuove linee di credito. Il gruppo Ferretti aveva accumulato, negli ultimi anni, una preoccupante situazione debitoria che aveva inciso anche sull'occupazione. Il Gruppo conta su circa 2.000 dipendenti fra i cantieri di Forlì, La Spezia, Ancona, Cattolica, Sarnico, Marotta, San Giovanni in Marignano e Ancona. Da ieri tutti i lavoratori in cassa integrazione sono tornati a lavoro.



"Sviluppare il business degli yacht è uno dei nostri obiettivi strategici per i prossimi cinque anni - ha detto - Tan Xuguang, Presidente di Shig-Gruppo Weichai - Ferretti, che vanta un prestigioso portafoglio di brand internazionali, tecnologie produttive all'avanguardia, prodotti di massima qualità e una rete commerciale capillare, è per noi un partner ideale. In seguito all'acquisizione, collaboreremo strettamente con il Gruppo Ferretti, garantendo nuovi canali di distribuzione, sostegno patrimoniale e altre risorse che potrà utilizzare per un'espansione più efficace nei mercati emergenti, un'area chiave di potenziale crescita.



Soddisfazione è stata espressa anche da Norberto Ferretti, presidente e fondatore del gruppo, che dovrebbe rimanere nella governance societaria con un ruolo di primo piano.



"Siamo molto orgogliosi di questo accordo- ha detto - siamo fermamente convinti che questa partnership porterà a risultati molto soddisfacenti e darà al nostro Gruppo una maggiore solidità patrimoniale che ci consentirà di realizzare i nostri programmi di crescita di lungo termine. Inoltre la Cina è uno dei paesi in cui il settore degli yacht di lusso si sta sviluppando più rapidamente, con un grande potenziale di crescita nei prossimi 5-10 anni".