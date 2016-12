Alitalia, il Cda designa Luca Cordero Montezemolo nuovo presidente

16:30 - Il Cda di Alitalia, che si è riunito mercoledì, ha individuato Luca Cordero di Montezemolo come presidente designato della nuova Alitalia. Inoltre il ceo di Etihad James Hogan è stato designato vice presidente. Il Cda ha anche richiesto il versamento dell'anticipo di 80 milioni di prestito ponte sui 300 milioni di aumento di capitale deciso quest'estate.

Lupi: designazione Montezemolo molto autorevole - La designazione di Montezemolo al vertice di Alitalia "mi sembra molto autorevole e conferma come l'alleanza Alitalia-Etihad sia forte. E fa tornare Alitalia protagonista nel mondo". Così il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, che ha sottolineato come l'alleanza abbia "un forte controllo italiano, come è giusto, rispettando le norme Ue".