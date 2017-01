Alitalia, mobilità dal 15 settembre Poi partiranno i licenziamenti

21:53 - Con il patto Alitalia-Etihad è stato firmato anche l'accordo sulla mobilità volontaria per i 2.171 esuberi del vettore italiano. I lavoratori che vorranno aderirvi dovranno farlo entro il 10 settembre. A questi verrà corrisposta una buonuscita di 10mila euro lordi. Il piano scatterà poi dal 15 settembre. Poi partiranno le lettere di licenziamento.

L'accordo sulla mobilità riguarderà inoltre - spiegano fonti sindacali - anche i lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nell'arco del periodo della mobilità. Allo stato non è possibile sapere quanti lavoratori aderiranno. La cifra si saprà il prossimo 10 settembre e dal 15, per chi non ha aderito inizierà il "processo espulsivo".



La mobilità volontaria garantisce l'80% dello stipendio e sarà di 12 mesi per chi ha meno di 40 anni di età, 24 mesi per chi ha tra 40 e 50 anni e 36 mesi oltre i 50 anni.



Con l'accordo, sottoscritto anche dalla Cgil, si modifica anche il Fondo straordinario per il trasporto aereo (quello che garantisce uno stipendio fino all'80%) alimentato dagli stessi lavoratori, dall'azienda e da un contributo di 3 euro a volo a carico dei passeggeri. Il fondo straordinario diventerà fondo di solidarietà' consentendo di allungare di 2 anni il periodo di mobilità. Per rendere operativa la trasformazione ci sarà bisogno di un provvedimento del ministero dei Trasporti.



Ministro Lupi: 1.250 esuberi ricollocati subito - Per ministro dei trasporti, Maurizio Lupi, "dei 2.250 esuberi, 1.250 saranno ricollocati subito. E di questi 200 grazie al fatto che ora la manutenzione degli aerei si farà in Italia". Sull'accordo con Etihad ha poi aggiunto: "Siamo tutti molto contenti. Dopo 7 mesi di lavoro una buona notizia. Investire oltre 1 miliardo proprio mentre si dice che siamo in ginocchio è un fatto molto forte. Da Malpensa ci saranno 25 voli intercontinentali e 500mila passeggeri. E' ridimensionamento o sviluppo?".