Alitalia chiede il prolungamento della cassa integrazione per 6 mesi

Alitalia ha inviato a sindacati, associazioni professionali e ministeri competenti una lettera nella quale richiede la proroga della cassa integrazione straordinaria per ulteriori sei mesi, fino al 30 aprile 2018. Il prolungamento, si legge in una nota, servirà "per proseguire sulla strada del contenimento dei costi, per rendere l'azienda quanto più possibile economicamente sostenibile, salvaguardando al contempo la piena operatività".