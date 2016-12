Alitalia assume 310 dipendentiMatteo Renzi: l'Italia "decolla"

Accordo fra Alitalia e sindacati per l'assunzione di 310 dipendenti nei settori manutenzione e ground. Si tratta in parte di stabilizzazioni da tempo determinato ad indeterminato e in parte interessano ex dipendenti in mobilità. In cambio previsti strumenti di maggior flessibilità per l'ottenimento di una maggiore efficienza del servizio. "E' il momento dell'ottimismo", ha commentato il presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo.