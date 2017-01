19 gennaio 2014 Mini Imu: ultimi giorni per pagare 48 comuni su 100 chiederanno un tributo ai cittadini: Milano, Genova e Siena le città più care secondo la Cgia Tweet google 0 Invia ad un amico

08:46 - Ultimi giorni per pagare la mini Imu: il termine ultimo per pagare la prima tassa del 2014 che tanto sta facendo discutere l'Italia è il 24 gennaio. Con l'etichetta mini Imu si indica quella quota residua di Imu che rimane da pagare ai proprietari di case che sono situate nei comuni italiani che hanno decretato l'innalzamento dell'aliquota sull'abitazione principale rispetto a quella base prevista per legge, pari al 4 per mille. In generale, su 100 comuni capoluogo, quasi la metà (48) faranno pagare il tributo. Ben 23 di questi hanno portato l'aliquota al valore massimo del 6 per mille. Secondo la Cgia a pagare di più saranno i proprietari di prima casa residenti a Milano, seguono quelli di Genova e di Siena. Per un’abitazione di tipo civile (categoria catastale A2) a Milano il versamento medio sarà di 200 euro, a Genova di 158 e a Torino di 152. Per un’abitazione di minor pregio, vale a dire una di tipo economico (categoria catastale A3), gli importi saranno più contenuti.Ma anche in questo caso a versare di più saranno i milanesi, con 87 euro, seguono i senesi, con 84 euro e i genovesi, che saranno chiamati a sborsare 83 euro. Ecco i capoluoghi "generosi" e quelli invece più severi con i cittadini.