Maltempo, danni al settore turismo: stagione in rosso

00:16 - Il maltempo non ha aiutato il settore turistico, già provato dalla crisi. "La stagione estiva si è chiusa con un bilancio in rosso, con un calo generalizzato del 20% per i balneari italiani". E' il grido d'allarme di Riccardo Borgo, presidente nazionale del Sib, il sindacato italiano dei balneari. "Il brutto tempo - dice Borgo che è anche titolare dei Bagni La Bussola di Bergeggi, nel Savonese - ha inciso pesantemente su tutta la stagione.

"Da giugno alla fine d'agosto - prosegue - Borgo - a parte qualche breve parentesi abbiamo vissuto una stagione decisamente difficile. Basti pensare che nel mese di giugno su 5 weekend, 4 sono stati di maltempo e a luglio, su 4 fine settimana, 3 sono stati caratterizzati da piogge, vento e una brusca diminuzione delle temperature e così è stato anche nelle giornate infrasettimanali di tutta l'estate".



A mettere in ginocchio i balneari sono state anche le tante trombe marine che hanno colpito duramente il ponente genovese e il levante savonese provocando danni alle strutture e con le spiagge ricoperte da legname e detriti trasportate dalla corrente. "Questo è stato certamente il picco di una stagione che e' stata influenzata negativamente dalla crisi economica". La speranza dei balneari è che almeno il mese di settembre possa portare turisti. "Ma questo scorcio d'estate non sarà certamente utile per far quadrare i bilanci", conclude Borgo.