Lavoro,Squinzi: la cig va riformata

16:40 - "Bisogna fare chiarezza: il nostro sistema, con le cig speciali e in deroga, è sbagliato". L'attacco alla cassa integrazione viene dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, secondo il quale questo strumento "permette di continuare la finzione che aziende esistano ancora quando invece hanno chiuso e sono decotte". La cassa integrazione, secondo lui, "va usata per aziende in difficoltà ma con prospettive di rilancio e durare al massimo un anno".