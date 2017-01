L'Expo delle Startup fa incontrare investitori e nuovi imprenditori

11:57 - Expo delle Startup: il nuovo evento italiano a carattere internazionale promosso dalla Regione Lombardia, forte dell'esperienza degli organizzatori delle due edizioni della Fiera delle Startup (Francesco Mantegazzini e Giuseppe Ciuni) e del contributo organizzativo di tutta la community (con particolari ringraziamenti per StartupBusiness e StartuppaMi), si pone al centro del mondo dell'innovazione con la sua formula vincente: hai una startup in cerca di sostenitori? Vuoi capire chi sono i principali attori del mondo delle startup? Qui potrai incontrare la più grande platea di addetti ai lavori, incubatori, acceleratori, venture capitalist e business angel mai radunati in un singolo evento.

L'Expo delle Startup, che si terrà a Milano il 19 e 20 giugno, sarà a sua volta parte dell'evento Cross Creativity (Creatività e Cultura al centro dell'Innovazione) della Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, che include anche il programma CCAlps (un programma Europeo di sostegno alle Creative Companies).



Come da tradizione saranno presenti sia tantissimi "baracchini" (stand) delle Startup sia i tavoli dei Qualcosatori (incubatori, acceleratori, istituzioni etc). Sarà dato spazio alle presentazioni (pitch) sia degli Investitori (VC, gruppi di Angels) sia dei Qualcosatori stessi per dare l'opportunità a tutti coloro che fanno o vogliono fare startup di farsi una più chiara idea in 2 giorni di quali sono le opportunità e gli eventi che li potranno interessare nel corso dell'anno, oltre che capire quali siano i giusti interlocutori nella ricerca di finanziamenti e sostegno allo sviluppo.



L'Expo delle Startup è un evento organizzato dalla community startuppara e la partecipazione è come al solito gratuita sia per le Startup sia per i Visitatori e i Qualcosatori. Per l'edizione 2014 sarà data preferenza alle startup che già commercializzano il proprio prodotto/servizio (o che sono vicine alla commercializzazione) che più dimostreranno innovatività creativa e culturale nei settori: Advertising, Publishing, Gaming, Music, Design/Architecture, Food, Fashion, Turismo, Sport, Social, Wellness, ICT , Culturali, Digital. L'edizione 2013 della fiera delle startup ha visto la partecipazione di oltre 500 startuppers e 2.500 visitatori.